Lazio, Di Marzio sul futuro di Sarri: "Il Napoli lo segue per il dopo Conte"
27.04.2026 20:25 di Christian Gugliotta
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Nel corso della trasmissione "L'Originale" in onda su Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, seguito dal Napoli in caso di addio di Antonio Conte. Queste le sue parole:
“Sarri ha un anno di contratto con la Lazio e un’opzione fino al 2028, ma non si può escludere che a fine stagione possa esserci un divorzio, anche se non c’è ancora stato un confronto con Lotito e Fabiani per capire se ci sono i presupposti per andare avanti. Sarri fa sicuramente parte di una lista eventuale del Napoli, in caso Conte decidesse di andare via. Sarri fa parte di una lista per il post Conte e va tenuta in considerazioni questa ipotesi”.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.