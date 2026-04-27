Lazio - Udinese, in panchina un supporter speciale: Provedel dà la carica
27.04.2026 20:28 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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La finale di Coppa Italia contro l'Inter è il grande appuntamento della stagione della Lazio. Prima però c'è l'Udinese e per questo Maurizio Sarri vuole il massimo della concentrazione sul campionato, non pensando interamente al big match contro l'Inter.
Nella fase del riscaldamento, in panchina c'era un ospite speciale a dare la carica ai suoi compagni. Provedel infatti era in veste di leader per dare tutto il suo supporto prima del Monday Night, anche se fisicamente impossibilitato visto l'infortunio alla spalla che lo tiene lontano dal campo.