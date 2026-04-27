Udinese, il ds Nani non vuole distrazioni: "Ecco cosa abbiamo detto alla squadra"
Gianluca Nani, ds dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Udinese. Ecco le parole del dirigente bianconero:
“Iniziamo appena finisce il mercato a pensare all’anno dopo. Abbiamo la missione per finire bene, poi essendo già salvi si cerca di avere il vantaggio e organizzarci per l’anno prossimo. Vogliamo dare un messaggio alla squadra: vincere più partite possibile. Vogliamo programmare, ma vincendo”.
“Zaniolo? Abbiamo il diritto di riscatto, quindi siamo in una situazione di vantaggio. Ci permette di decidere cosa fare. Decideremo insieme al ragazzo. Ora non vogliamo distrazioni, non parliamo di riscattare Zaniolo ma di finire bene il campionato”.
“Tante richieste per Atta, Solet? Se non ne ricevessimo, ne sarei preoccupato. Non è detto che l’Udinese debba sempre vendere i suoi calciatori, anzi noi vorremo partire sempre dai migliori. È anche vero che quando vendiamo, rinvestiamo sempre. Non abbiamo nessuna necessità di vendere, se arriviamo a un punto in cui tutte le parti sono contente, possiamo proseguire insieme”.