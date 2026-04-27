Lazio, Orlando: "Per la panchina della Fiorentina mi piacerebbe Sarri..."
27.04.2026 19:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei possibili successori di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Fabio Grosso e Maurizio Sarri sono i nomi in pole, ma Orlando ha le idee chiare su chi preferisce tra i due. Di seguito le sue parole.
"Mi piacerebbe Sarri, che più volte ha detto che è affezionato a quei colori. Grosso? Ha fatto esperienza, ma quelli che arrivano dal Sassuolo un punto di domanda ce lo metto. Tutti l' hanno fatto bene, quindi non so. A Firenze stanno criticando Vanoli ma quando è arrivato aveva 4 punti e una situazione di spogliatoio drammatica. Il prossimo deve essere un allenatore d'esperienza".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.