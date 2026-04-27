Lazio, Grosso prepara l'addio dal Sassuolo: c'è già il sostituto

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Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio è in bilico. Il tecnico deciderà cosa fare al termine della stagione, ma solo dopo essersi confrontato con la società e aver discusso i piani per il futuro. Le voci su una sua possibile partenza si fanno insistenti da tempo. Il rapporto con la società è ai minimi storici, così come la fiducia del tecnico nei confronti di chi, qualche mese fa, gli aveva garantito di ptoer far mercato quando già dal 26 maggio era a conoscenza del blocco imposto dalla Co.Vi.Soc. Motivo per cui, oggi, pensare a una permanenza del Comandante è complicato e guardarsi intorno srtudiando la situazione dei possibili sostituti non così fuori luogo.

IL SOSTITUTO DI GROSSO - A tal riguardo, in casa Sassuolo c'è un nome gradito dalle parti di Formelo. Fabio Grosso è uno dei papabili sostituti di Sarri qualora dovesse andare via e, in ogni caso, il futuro dell'ex campione del mondo sembrerebbe essere lontano da Reggio Emilia dopo una stagione eccellente. In questi giorni, come la Lazio, anche i neroverdi stanno studiando eventuali alternative per non farsi trovare impreparati e, tra queste, ci sarebbe Ignazio Abate della Juve Stabia.

ANCHE LA FIORENTINA SU ABATE - Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l'ex terzino del Milan e della Nazionale italiana il suo nome sarebbe cerchiato in rosso sul taccuino di Carnevali che, nelle prossime settimane, potrebbe anche allacciare i primi contatti per bruciare la concorrenza di altri club, tra cui la Fiorentina.