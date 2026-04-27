Lazio, Cataldi e Zaccagni saltano l'Udinese: le loro condizioni
27.04.2026 13:40 di Christian Gugliotta
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La Lazio ha reso noto che Danilo Cataldi e Mattia Zaccagni non saranno a disposizione di Sarri per la sfida contro l'Udinese. Di seguito la nota dall'infermeria sulle loro condizioni:
"A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:
Sindrome influenzale per Cataldi e postumi di trauma contusivo di media entità al quadricipite destro per Zaccagni".