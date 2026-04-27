Lazio, l'obiettivo è evitare i preliminari di Coppa Italia: gli scenari
RASSEGNA STAMPA - Questa sera la Lazio chiuderà la 34esima giornata di Serie A ospitando l’Udinese e con la voglia di continuare la striscia positiva. Un successo questa sera all’Olimpico permetterebbe infatti alla Lazio di scavalcare il Bologna e salire all’ottavo posto.
La situazione resta però articolata: come spiega Repubblica, in caso di vittoria della Coppa Italia, i biancocelesti sarebbero testa di serie numero uno nella competizione; se invece il trofeo andasse all’Inter, diventerebbe fondamentale chiudere il campionato tra le prime otto per evitare i turni preliminari ad agosto.
Al di là degli scenari, la priorità nelle prossime tre gare di Serie A resta una: crescere nella condizione e perfezionare i meccanismi in vista della finale.