Marotta: "Rocchi? Inter estranea ai fatti, ora e in futuro"
Ai microfoni di Sky Sport il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato delle presunte designazioni di parte di Rocchi.
“Apprendiamo tutto dalla stampa, i comunicati e le dichiarazioni fatte ci meravigliano. Non abbiamo arbitri graditi e non graditi e abbiamo agito nella massima correttezza. L'anno scorso, oggettivamente, abbiamo avuto delle decisioni avverse, anche acclarate dai vertici arbitrali, come il rigore non dato in Inter-Roma. Oggi pensiamo solo allo Scudetto. L'Inter è estranea ai fatti e lo sarà anche in futuro. Non ho niente da aggiungere a questo”.
Sullo scudetto e la Coppa Italia: “Dobbiamo ancora arrivare al doppio traguardo”.
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