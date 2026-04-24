Lazio, Motta ai tempi della Juve: "Era in ritardo, doveva giocare". Il racconto

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - La Juventus l'ha cresciuto e poi scartato. Ora se lo gode la Lazio. È la storia di Edoardo Motta, l'uomo del momento dopo i quattro rigori parati contro l'Atalanta in semifinale di Coppa Italia. "Era un ragazzo un po’ introverso, in ritardo dal punto di vista fisico e coordinativo, ma durante l’anno con impegno e perseveranza stava migliorando. Purtroppo il Covid aveva un po' rallentato questo processo", a parlare di lui in esclusiva ai nostri microfoni è Pietro Pipolo, con cui ha lavorato nell'Under 15 bianconera nel 2020.

Al tempo, nonostante le evidenti qualità tra i pali, la società aveva deciso di non confermarlo a Torino: "Sicuramente la scelta di mandarlo a giocare titolare fuori dalla Juventus era stata pensata per poterlo poi valutare in base a quelle che erano le sue necessità, cioè giocare con continuità", ha spiegato ancora l'attuale preparatore dei portieri dell'Al-Ittifaq di Montero. Per questo Motta è cresciuto tra Alessandria, Monza e Reggiana, arrivando poi alla Lazio a gennaio: "È stato un grande salto, ma sta dimostrando di avere qualità mentali importanti, per essere a questo livello. E questa capacità non si può predire, ma solo prenderne atto".

Ma ha ancora tanto da migliorare: "Essendo un ragazzo giovane ha ancora tutti gli aspetti specifici e tattici del gioco da dover migliorare, ma la sua forza mentale è senza dubbio una base importantissima da cui partire", ha avvisato Pipolo. Almeno sui rigori, però, il classe 2005 è già molto avanti: "Sono frutto di studio e preparazione, ma la sua elasticità e la sua freddezza ne fanno un profilo idoneo". La Juventus si mangia le mani, la Lazio gongola e spera che questo sia solo l'inizio.

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