Lazio, senti Nesta: "Totti era il re di Roma? Io mi sentivo di più"
24.04.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Alessandro Nesta è protagonista del primo episodio di 'Giorgia's Secret', serie di interviste su Dazn con Giorgia Rossi. Tornano sulla sua esperienza alla Lazio, l'ex difensore ha parlato del suo rapporto e del suo dualismo con Francesco Totti alla Roma. Di seguito le sue parole.
“Totti era il re? Io mi sentivo di più. Scherzo, ognuno ha la sua parte del Tevere, non sconfina. Roma è piena di romanisti, al mio quartiere a Cinecittà c'era solo la mia famiglia laziale. Totti è stato di più perché c'erano più tifosi, ma io sono contento di quello che mi ha dato la Lazio, di come mi ha trattato, oltre al fatto che sono andato via".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.