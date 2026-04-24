Calciomercato Lazio | L'Inter svecchia la difesa: nel mirino c'è anche Gila

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RASSEGNA STAMPA - L'Inter guarda già al futuro e pensa a un restyling della difesa. In estate Acerbi e Darmian saluteranno, De Vrij è in bilico e spera nel rinnovo, mentre su Bastoni è forte l'interesse del Barcellona. I nerazzurri, dunque, valutano alcuni investimenti per completare il reparto arretrato, con l'obiettivo di operare un ringiovanimento complessivo, che però mantenga la rosa competitiva.

In cima alla lista dei desideri del club c'è Tarik Muharemovic del Sassuolo, per il quale Ausilio si sarebbe già attivato. C'è il sì del ragazzo, ma per definire il suo arrivo andrà prima impostata una trattativa con i neroverdi. Non è tutto, perché l'Inter dovrà rinforzare l'organico di Chivu con almeno due centrali. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i profili più graditi c'è quello di Mario Gila, finito anche nel mirino del Milan (come vi avevamo raccontato). Il centrale della Lazio è in scadenza nel 2027 e intriga parecchio i nerazzurri, ai quali, però, è stato proposto da mesi anche il profilo di Oumar Solet, anche lui nato nel 2000.

Ad attivarsi per portare il difensore dell'Udinese a Milano è stato Gordon Stipic, procuratore di Calhanoglu, che trattando per il rinnovo del turco ha sondato il terreno per una possibile futura operazione. Muharemovic è la priorità e l'Inter andrà forte su di lui, ma per puntellare il reparto difensivo potrebbe scegliere proprio uno tra Gila e Solet.