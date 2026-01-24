Calciomercato Lazio | Gila - Milan, Lotito incontra Furlani: si tratta
CALCIOMERCATO LAZIO - Il Milan non molla Gila. Come vi avevamo raccontato, si sono accesi i riflettori del club rossonero sul centrale spagnolo. È in scadenza a giugno 2027, non c'è margine per il rinnovo con la Lazio. Per questo il diesse Tare aveva già allacciato i contatti con il suo entourage per un'eventuale trasferimento immediato a Milano.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per la trattativa si sta muovendo Furlani in prima persona: prima di Lazio - Como ha incontrato il presidente Lotito per parlare di cifre. La richiesta della società biancoceleste è di 16 milioni di euro; l'offerta dei rossoneri è ferma a 11. C'è ancora distanza, ma si prosegue per la buona riuscita dell'affare.
In caso di cessione, la Lazio dovrà dare il 50% del prezzo finale al Real Madrid, che aveva tenuto la percentuale sulla futura rivendita al momento dell'acquisto da parte del club di Formello. All'epoca era stato proprio Tare a portarlo a Roma, e adesso potrebbe ritrovarlo al Milan.
