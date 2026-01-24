Calciomercato Lazio | Cancellieri - Brentford, ritorno di fiamma? Il punto
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Prosegue il "fuoritutto" dalle parti di Formello. Nessuno è incedibile, anzi. “Chi vuole andare via, vada pure”, lo ha ribadito Lotito stesso durante il confronto con la squadra.
Non ci sono intoccabili, neanche Sarri può porre veti. Anche Matteo Cancellieri, qualora arrivasse un'offerta soddisfacente, viene considerato in uscita. Uno di quei calciatori rivitalizzati dal ritorno di Sarri e che ha rubato il posto a Gustav Isaksen.
Fino a pochi giorni fa, il Brentford sembrava pronto ad affondare il colpo e accaparrarsi l'ex Verona. Poi d'un tratto il club inglese si è defilato. Secondo La Repubblica, però, il Brentford sarebbe pronto a tornare alla carica.
Cancellieri ha un contratto in scadenza nel 2027, il rinnovo appare uno scenario improbabile. Se davvero il Brentford dovesse ripresentarsi e bussare alle porte di Formello, difficilmente Lotito e Fabiani si opporranno con forza alla sua cessione.