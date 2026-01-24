Calciomercato Lazio | Dele-Bashiru in uscita: c'è il West Bromwich

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Fisayo Dele-Bashiru cerca spazio altrove. È in uscita da tempo, fino a poco tempo fa era fuori dalla lista. Sarebbe ingiusto parlare di mera scelta tecnica, il nigeriano non è il prototipo di centrocampista che piace a Sarri, ma è stata una scelta dovuta alle difficoltà numeriche a centrocampo. Al suo posto è stato inserito Basic, che ha convinto maggiormente il tecnico.

Ora è tornato dall'infortunio e anche dalla Coppa d'Africa (la sua Nigeria si è classificata terza), èa disposizione per il match di Lecce ed è regolarmente tra i convocati. Questa però potrebbe anche essere l'ultima partita con la maglia della Lazio.

Secondo l'edizione odierna di Repubblica, il centrocampista classe 2001 avrebbe attirato interesse dall'Inghilterra. In particolare dal West Bromwich, club che si trova al diciannovesimo posto in Championship.