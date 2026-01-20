Serie A | Lecce - Lazio, dove vedere il match in tv e in streaming
20.01.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo la sconfitta contro il Como all'Olimpico, la Lazio di Sarri si sposta al Via del Mare per affrontare il Lecce di Eusebio Di Francesco. La gara, valida per la ventiduesima giornata di Serie A, è in programma per sabato 24 gennaio alle ore 20:45.
La partita sarà trasmessa in co-esclusiva sia su Dazn sia su Sky dove potrà essere seguita nei canali dedicati. Inoltre, potrà essere vista in streaming live e on demand - accedendo tramite app o sito - su Dazn, Sky Go e NOW.
