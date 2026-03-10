FORMELLO - Lazio, attesa per Cataldi e Romagnoli: controlli programmati
FORMELLO - Attesa per gli esami strumentali di Cataldi e Romagnoli, entrambi hanno rimediato un problema al polpaccio contro il Sassuolo. I controlli sono previsti per domani, chiariranno l’entità del problema, preoccupa di più il caso del centrocampista, uscito al 38’ del primo tempo ieri sera. Per il difensore, a differenza di quanto capitato al regista, si è trattato del riacutizzarsi di un fastidio già accusato in Coppa Italia contro l’Atalanta.
Sarri comincerà a studiare le mosse per il big match con il Milan tra 24 ore. Ha utilizzato Patric in corsa davanti alla difesa, contro i rossoneri si alzerà il coefficiente di difficoltà della sfida, in caso di forfait di Danilo lo spagnolo potrebbe essere confermato sulla mediana. Dipenderà anche dall’eventuale recupero di Basic, ancora ai box per i problemi all’adduttore.
Il croato spera di tornare tra i convocati per domenica, sono diverse partite che viene rinviato il suo rientro. Il programma prevede la ripresa degli allenamenti per domani pomeriggio, oggi la squadra è rimasta a riposo. Giovedì doppio allenamento, venerdì e sabato sgambate pomeridiane per definire le scelte anti-Allegri. Facendo sempre i conti con la solita infermeria.