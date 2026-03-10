Lazio, Mellone: "La società avrebbe bisogno di ripetizioni di amorevolezza"
Raggiunto dai microfoni di Radiosei Angelo Mellone ha detto la sua sulla Lazio soffermandosi, soprattutto, sulla questione ambientale e sulla frattura tra società e tifosi.
“La Lazio come società avrebbe bisogno di ripetizioni di amorevolezza, di cura. Si riassume nelle parole dell’allenatore. I tifosi sono quelli che pagano gli abbonamenti, vanno in trasferta, che amano spassionatamente la squadra. Amare la Lazio ha un conto economico, di tempo ed emotivo. Dall’altra parte, ci sono dei professionisti che guadagnano una valanga di soldi".
"Per questo bisogna sempre fare una tara delle dichiarazioni. In tutta questa storia, gli unici, grandi e soli erori sono i tifosi. Ho letto del comunicato della tifoseria organizzata che chiedono di tornare allo stadio con il Milan. Comprendo e credo che aderirò, è una piccola carezza in un momento di grandi privazioni e rinuncie”.
