Lazio, Provstgaard festeggia la vittoria con il Sassuolo: il messaggio - FOTO
10.03.2026 18:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Torna a vincere la Lazio di Maurizio Sarri che conquista tre punti all'Olimpico battendo il Sassuolo al foto-finish grazie alla rete di Marusic, oltre a quelle di Maldini e Laurienté, in pieno recupero.
In campo, nella ripresa, anche Oliver Provstgaard che ha festeggiato la vittoria con un post social: "Serata positiva. Forza", questa la frase accompagnata da due cuori, uno bianco e uno celeste.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide