Giudice Sportivo | Milan, Rabiot e non solo: in due salteranno la Lazio

10.03.2026 17:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Il Giudice Sportivo ha reso noto le sue scelte al termine della ventottesima giornata di Serie A. Per quanto riguarda il Milan, che al prossimo turno affronterà la Lazio all'Olimpico, ci sono due squalificati reduci dal derby contro l'Inter. Il primo è Rabiot, ammonito a San Siro e diffidato; il secondo è Simone Folletti, preparatore atletico rossonero. Di seguito la nota.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RABIOT Adrien (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

d) PREPARATORI ATLETICI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00

FOLLETTI Simone (Milan): per avere, al 44° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressioni irriguardose al Direttore di gara.

