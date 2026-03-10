Lazio - Sassuolo, Zaccagni ancora a salve: le pagelle dei quotidiani
10.03.2026 12:30 di Mauro Rossi
RASSEGNA STAMPA - Continua a non pungere Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio, protagonista di una stagione complicatissima tra operazione e doppio infortunio muscolare, è ancora lontano dal recuperare il massimo della forma. Pochi affondi anche contro il Sassuolo, senza mai rendersi davvero pericoloso. Una prestazione che non ha lasciato il segno e che non ha convinto i vari quotidiani, tutti concordi nel bocciare la sua prestazione: di seguito le pagelle.
CORRIERE DELLO SPORT - Zaccagni 5.5
IL MESSAGGERO - Zaccagni 5
GAZZETTA DELLO SPORT - Zaccagni 5.5
CORRIERE DELLA SERA - Zaccagni 5
LA REPUBBLICA - Zaccagni 5