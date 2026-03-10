Lazio, Marusic affonda il Sassuolo. Il Corriere dello Sport: "Bella tosta!" - FOTO
10.03.2026
RASSEGNA STAMPA - Vittoria di cuore, al 92'. La Lazio batte il Sassuolo in un Olimpico deserto e contro tutte le difficoltà: Motta in porta all'esordio dopo l'infortunio di Provedel, Cataldi e Romagnoli costretti a uscire nel primo tempo per problemi muscolari e Patric adattato a centrocampo. "Bella tosta", scrive la prima pagina de Il Corriere dello Sport, che esalta il successo della squadra di Sarri grazie alla rete nel finale di Marusic. Di seguito l'immagine.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.