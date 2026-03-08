FORMELLO - Lazio, esordio per Motta. Sarri riflette sulle altre conferme...
FORMELLO - La stessa formazione schierata mercoledì sera. Sarri dovrebbe confermare dieci undicesimi della squadra vista contro l'Atalanta. L'unico cambio forzato è quello in porta con l'esordio di Motta per l'infortunato Provedel. Ivan ha chiuso la stagione, martedì mattina verrà operato alla spalla destra, rimarrà ai box per quattro-cinque mesi. Arrivederci all'estate. Toccherà all'ex Reggiana, non solo esordirà all'Olimpico, dovrà difendere i pali biancocelesti da qui alla fine dell'annata sportiva.
Gli altri reparti, salvo sorprese, non subiranno modifiche. Gila in coppia con Romagnoli, quindi, con Marusic e Tavares terzini. Il portoghese è in vantaggio su Pellegrini dopo la bella prova in Coppa Italia. A centrocampo ancora Dele-Bashiru con Cataldi e Taylor. Cerca il debutto in corsa Przyborek. Davanti il tridente con Isaksen, Maldini e Zaccagni.
Utilizzabili dalla panchina tutte le altre soluzioni offensive, abbondanti a livello numerico: Cancellieri, Taylor, Dia, Noslin e Pedro. Lo spagnolo ha recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata a Bologna, già mercoledì era tornato tra i convocati. In lista possibile spazio per Giacomo Giacomone, baby portiere classe 2008, oggi si è allenato lui come terzo portiere dietro a Motta e Furlanetto (che sarà il nuovo vice).
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Patric, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Ratkov, Dia, Pedro, Noslin. All.: Sarri.