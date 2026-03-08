PRIMAVERA | Lazio, Sulejmani tocca le 100 presenze: primato a un passo
08.03.2026 18:00 di Christian Gugliotta
Nell'ultima partita disputata e vinta contro il Bologna, Flavio Sulejmani ha tagliato un traguardo storico per il settore giovanile biancoceleste. Il centravanti albanese, infatti, ha raggiunto quota 100 presenze con la Lazio Primavera, diventando il secondo di sempre a riuscirci.
Il classe 2006, che ha festeggiato la sua 100esima apparizione segnando il suo 24° gol in assoluto, è a sole tre partite dal superare il primato detenuto da Leonardo Di Tommaso, il più presente nella storia della Primavera biancoceleste con 102 gare disputate.
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.