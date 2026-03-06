PRIMAVERA | Bologna - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione completa
Dopo i ko contro Fiorentina e Genoa, la Lazio Primavera è caduta con secco 0-3 anche contro il Lecce, dicendo definitivamente addio al sogno play-off. Nonostante una gara a tratti ben giocata, i baby biancocelesti non sono riusciti a evitare la sconfitta contro i salentini, complici anche le tre traverse centrate e tanta sfortuna.
La squadra di Punzi è ora chiamata a una reazione. La zona play-out dista solamente quattro punti e, con 10 gare rimaste, bisognerà quantomeno provare a regalarsi un finale di campionato tranquillo. Nel 29° turno di campionato, i capitolini affronteranno in trasferta il Bologna, squadra settima in classifica con sei punti in più.
L'incontro, in programma sabato 7 marzo alle ore 15:00, sarà diretto da Gianluca Guitaldi, fischietto della sezione di Rimini. A completare la squadra arbitrale saranno gli assistenti Cristiano Pelosi e Luigi Ingenito.