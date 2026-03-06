Lazio | Mattei: "Situazione inconcepibile! La politica non può non intervenire"
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha espresso il proprio pensiero sulla situazione attuale di casa Lazio, con la contestazione in atto nei confronti del presidente Lotito. Ecco le sue parole:
"In America una situazione del genere, come quella dell’Olimpico deserto, fa notizia perché è inconcepibile. Tutto lo sport americano si basa sulla partecipazione del pubblico, sullo spettacolo, sulla cornice.
Non capisco il non intervento del mondo politico. Un rappresentante della maggioranza sta dando un’immagine bruttissima del proprio lavoro, non ha il consenso. Il mondo della politica quindi dovrebbe prendere in esame ciò che sta accadendo; è un danno di immagine. La Lazio ha comprato 14 calciatori negli ultimi due anni, quindi con la gestione Fabiani: la mano sul fuoco la metterei su Provstgaard e Taylor che sono due buoni profili e non certezze. Gli altri?”.