Lazio, è il compleanno di Cribari: gli auguri della società
06.03.2026 15:00 di Christian Gugliotta
Emilson Cribari compie 46 anni. Nel giorno del compleanno dell'ex difensore biancoceleste, la Lazio gli ha rivolto gli auguri attraverso una nota diffusa sul proprio sito ufficiale. Di seguito il testo del comunicato:
"Spegne oggi 46 candeline Emilson Cribari. L’ex difensore biancoceleste ha vestito la maglia della Lazio dal 2005 al 2010. Nella Capitale, Emilson ha collezionato 141 presenze e un gol. Con la Lazio, ha conquistato anche una Coppa Italia e una Supercoppa italiana nel 2009".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.