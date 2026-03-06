Atalanta - Lazio di Coppa Italia, quando si giocherà? Data e orario - FOTO
06.03.2026 13:35 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Insieme agli anticipi e i posticipi per la 31esima giornata di Serie A, sul sito della Lega è stato pubblicato il comunicato con le date delle gare di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa: Martedì 21 aprile alle 21.00 si gioca Inter-Como, nella serata successiva, invece, è programmata Atalanta-Lazio. Dopo il 2-2 dell'andata, solamente il match di ritorno chiarirà chi, tra la formazione di Palladino e quella di Sarri, conquisterà il pass per la finale del torneo. Stessa situazione tra Como e Inter (la gara d'andata si è conclusa 0-0).