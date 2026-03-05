Lazio, banche e fondi sosterranno l'investimento del Flaminio: i dettagli

Banche e fondi sosterranno più della metà dell'investimento per il nuovo stadio della Lazio. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Sole 24 Ore, che spiega che 284 milioni di euro, ovvero il 59,17% del totale, arriveranno da 'investitori istituzionali', come assicurato dallo studio Fiori, incaricato di controllare il progetto per il Flaminio.

Il totale è di 480 milioni per la riqualificazione dell'impianto. Il restante 40,83%, tra equity e assimilabili, sarà gestito da una società di comodo, una Newco che nascerà dopo il via libera dal Campidoglio. Dovrebbe riuscire a mantenersi dal 2034: non sarà scalabile, ma controllata direttamente dalla Lazio (come quella della parte marketing). Ci sarà un capitale sociale di circa 10 milioni di euro; il finanziamento dei soci sarà tra i 75 e gli 80 milioni, che dovranno essere erogati entro il 2027 e che verranno rimborsati dal 2086 al 2114. Ci sono poi da considerare i 66 milioni di euro di flussi finanziari previsti per i primi anni di gestione e la cessione del credito Iva da 45 milioni, visto che nella prima fase non ci saranno entrate ma solo fatture.

Come spiegato anche da Scibetta, e riportato sempre dall'articolo de Il Sole 24 Ore, gli eventi o spettacoli futuri saranno poco rivelanti nei bilanci. Tra i 37,5 milioni di ricavi attesi nel primo anno di esercizio, solo 1,7 e 3,7 riguardano rispettivamente convegni e concerti (se ne ipotizzano cinque all'anno). Andando per gradi, il prossimo step ora sarà la Conferenza dei servizi per l’autorizzazione a procedere, con l'obiettivo di iniziare i lavori nel primo semestre del 2027 (impiegheranno circa 500 persone) e concluderli all'inizio del 2031, in tempo per gli Europei del 2032 in Italia e Turchia.

Le delegazione continua a sottolineare ed esaltare anche l'intervento urbanistico per la riqualificazione del Flaminio, che vale il 25% del costo complessivo. Per esempio, è stata pensata una Ztl nei pressi dello stadio nel giorno della partita e la rinascita del ponte Bailey per collegare Tor di Quinto al quartiere Flaminio, oltre che una nuova illuminazione con 1.200 pali della luce nel quartiere. L'obiettivo sarà anche quello di implementare le aree verdi del 30%, di rigenerate alcune parti ormai degradate (come sotto il sottoviadotto di viale Francia) e di gestire la mobilità intercettando il traffico alla caserma Salvo D’Acquisto e tramite l'utilizzo dei trasporti pubblici, possibilmente con la nuova fermata Flaminio.