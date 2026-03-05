Sassuolo, Lipani punta in alto verso la Lazio: "Ci giochiamo tutte le nostre chance"
05.03.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il Sassuolo si prepara a sfidare la Lazio. Al momento la squadra di Grosso è più avanti in classifica di ben 4 punti rispetto a quella di Sarri, e ora punta a chiudere il campionato nel modo migliore possibile. Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista neroverde Luca Lipani ha parlato proprio della stagione in corso.
Di seguito le sue parole: "Se il Sassuolo è la sorpresa del campionato? Non lo so. Questo dovete giudicarlo voi. Dove possiamo arrivare? Il più in alto possibile. Non c’è un obiettivo preciso, se non quello di giocarci tutte le nostre chance".
