Lazio, Longhi tra Atalanta e protesta: "Situazione che mi rattrista. Maldini..."
05.03.2026 16:45 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio il giorno dopo Lazio - Atalanta, il giornalista Bruno Longhi si è espresso in merito alla situazione complicata che coinvolge il mondo biancoceleste. Di seguito le sue parole.
"È una situazione che mi rattrista molto. Il non rapporto con i tifosi rammarica. Se entriamo nel dettaglio della partita, mi sono divertito. Ho visto una bella Lazio e una genialata del giovane Maldini mi ha rincuorato".
