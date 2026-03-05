Lazio, Piscedda: "Bella partita! Marusic? Da quando ha rinnovato..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della partita tra Lazio e Atalanta, valida per la semifinale di andata di Coppa Italia e terminata con il risultato di 2-2, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale Massimo Piscedda. L'ex difensore biancoceleste ha analizzato la prestazione della squadra di Sarri rispondendo alle domande dei radioascoltatori.

LA PARTITA - “La Lazio ha un valore oggettivo. Non era partita bene, poi è uscita fuori e l’ha sbloccata. Il pareggio ci sta. Ci sono stati errori evidenti da una parte dell’altra. La Lazio ha giocato una buona gara, di ripartenza. E’ stata una bella partita, si alternavano il pallino del gioco. Gol a rimorchio? L’ho sempre contestato a Sarri, la linea si deve rompere in area. Sono scelte dell'allenatore e visti i suoi numeri le ritiene corrette. Io non lo farei. Questa non è una squadra da undicesimo posto, si potrebbe fare qualcosa in più”. Poi su Marusic ha aggiunto: "Da quando ha firmato il contratto mi sembra si sia rilassato, ha responsabilità su entrambi i gol”.

MALDINI - “Maldini se deve tornare indietro per mandare in porta in compagni lo sa far bene. Però non sa cercare lo spazio e inserirsi. Oggi ha fatto un bellissimo assist. D’altronde lui lo sa fa fare. Lo conosco da quando ha 17 anni. Mi piace quando ha palla, quando fa qualcosa di tecnicamente difficile, ma che lui riesce a fare facilmente”.

I CAMBI DI SARRI - “A cinque minuti dalla fine ci sono i giocatori in campo, i più esperti devono gestire la situazione. Non me la prenderei con Sarri. Effettivamente fa i cambi a specchio, ma lo fanno in molti”.

TAVARES - “Tavares ha sofferto il primo quarto d’ora. Poi ha preso coraggio e ha fatto buone incursioni, le cose che sa fare meglio. Io non gli chiederei mai di difendere, ma di attaccare. Mette paura quando va in avanti. Un allenatore deve scegliere se accontentarsi o non farlo giocare. Io lo farei giocare sempre, perché mi dà quelle soluzioni in più che aiutano una squadra a segnare”.