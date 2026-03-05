Lazio, Sarri: "I gol? Abbiamo commesso un errore..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Maurizio Sarri, al termine della partita tra Lazio e Atalanta valida per la semifinale di andata di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A per commentare il pareggio tra la sua squadra e quella di Raffaele Palladino.

LA PARTITA - "Abbiamo fatto una partita di ottimo livello contro una delle squadre più forti d'Italia, non a caso è l'unica ancora in Champions. Li abbiamo messi in difficoltà. Abbiamo la responsabilità che nelle due occasioni in cui siamo andati in vantaggio ci siamo abbassati di trenta metri istantaneamente e l'abbiamo pagato. Penso sia l'unica cosa che si possa impuntare alla squadra stasera, per il resto la squadra ha lottato e ha fatto anche una prestazione di qualità contro una squadra forte. Ci rimane un pizzico di rammarico per il risultato, a Bergamo sarebbe stato comunque difficile, ci sarà da lottare sia per il 2-2, sia con un eventuale 2-1 per noi. Ce la lotteremo, perché la partita di questa sera ci ha dato la consapevolezza che ce la possiamo giocare".

TIFOSI - "Il retro-pensiero è che se fossero stati dentro si poteva tirare in fondo la partita. Si stavano esaltando i pochi spettatori che c'erano, se lo stadio fosse stato con 45.000/50.000 spettatori immagina che bolgia sarebbe diventata l'Olimpico. Quindi questo retro-pensiero mi rimane dai".

DELE-BASHIRU - "Dele è un ragazzo che se imparasse ad utilizzarsi meglio potrebbe fare cose importanti. Lui a volte porta palla, quando in realtà ha un'accelerazione quanto entra in area senza palla che può far male, poi dentro l'azione (dell'1-0, ndr) c'era la potenzialità che ogni tanto ci fa vedere Maldini e l'ha messa in porta.