Lazio, continua la protesta civile dei tifosi: ecco in quanti erano sotto la Curva
RASSEGNA STAMPA - Circa 5.000 spettatori all’interno dell’Olimpico (6.000 considerando omaggi e scuole invitate) e altri 2.000 tifosi fuori dallo stadio per provare a far sentire comunque la propria voce. Questi i numeri riportati dal Corriere dello Sport, che indicano come i sostenitori della Lazio hanno cercato di esserci, pur restando fuori dall’impianto, portando avanti la protesta contro la società.
Come previsto, i gruppi organizzati si sono ritrovati a Ponte Milvio, ma non hanno potuto scortare il pullman della squadra: secondo quanto riferito dal club a Maurizio Sarri, la questura non avrebbe dato l’autorizzazione. I tifosi hanno quindi sfilato da soli verso lo stadio, esponendo uno striscione emblematico: “Estremo atto d’amore”, a sottolineare il sacrificio scelto pur di continuare la contestazione.
Il “compromesso” è stato quello di radunarsi all’esterno della Curva Nord, seguendo la partita dai telefoni o ascoltandola alla radio e sostenendo la squadra con cori continui per tutta la gara. Dal punto di vista del sostegno il risultato è stato limitato, nonostante l’impegno dei pochi presenti sugli spalti. Molto più chiaro, invece, è rimasto il messaggio della contestazione, portata avanti in modo civile ma deciso nei confronti della società.