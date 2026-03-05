Lazio, (quasi) tutte sufficienze dopo l'Atalanta: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - La Lazio non vince, viene beffata, o si auto-beffa, in una partita giocata con cuore e orgoglio, elementi indispensabili nel calcio, ma da soli non sufficienti. La squadra di Maurizio Sarri si lascia riprendere sempre dopo aver sbloccato la partita. Prima è Pasalic a pareggiare il gol di pochi istanti prima di Dele-Bashiru. Poi Musah fa lo stesso all'89', subito dopo la rete del momentaneo 2-1 segnata da Dia. L'attaccante senegalese ha ritrovato la rete a distanza di mesi dall'ultima volta. Era il 31 agosto quando segnata il 4-0 contro l'Hellas Verona: unica marcatura stagionale.
Si è sbloccato anche Dele-Bashiru, tra i migliori in campo per dedizione, per ordine e per attenzione. Corre, strappa e si inserisce, come sull'assist di Maldini in un'azione costruita alla perfezione da loro due e che si conclude con il tocco sotto del nigeriano a tu per tu con Carnesecchi. Dele-Bashiru si prende più di una sufficienza in pagella, Dia lo stesso. D'altronde, sono pochi i bocciati per la Lazio al termine della partita di ieri e, dopo settimane, tra questi non rientra neanche Daniel Maldini, in crescita nel secondo tempo della semifinale di Coppa Italia. Di seguito le pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 5,5; Marusic 5, Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 6; Dele-Bashiru 7, Cataldi 6,5, Taylor 6 (82' Belahyane s.v.); Isaksen 5,5 (64' Cancellieri 5,5), Maldini 6,5 (76' Dia 7), Zaccagni 6,5 (76' Noslin 6). All.: Sarri 6,5.
IL MESSAGGERO - Provedel 5; Marusic 5,5, Gila 6,5, Romagnoli 6,5, Tavares 7; Dele-Bashiru 7,5, Cataldi 6,5, Taylor 6,5 (82' Belahyane s.v.); Isaksen 5,5 (64' Cancellieri 5,5), Maldini 6,5 (76' Dia 7), Zaccagni 6,5 (76' Noslin 6); All.: Sarri 6,5.
GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 5,5; Marusic 5, Gila 6,5, Romagnoli 6, Tavares 6,5; Dele-Bashiru 7, Cataldi 6,5, Taylor 6 (82' Belahyane s.v.); Isaksen 5,5 (64' Cancellieri 5,5), Maldini 6,5 (76' Dia 7), Zaccagni 6,5 (76' Noslin 6). All.: Sarri 6,5.
REPUBBLICA - Provedel 5; Marusic 5, Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 6,5; Dele-Bashiru 7, Cataldi 5,5, Taylor 5,5 (82' Belahyane s.v.); Isaksen 5,5 (64' Cancellieri 5,5), Maldini 6,5 (76' Dia 7), Zaccagni 6 (76' Noslin 6); All.: Sarri 6.
TUTTOSPORT - Provedel 6; Marusic 6, Gila 6.5, Romagnoli 6.5, Nuno Tavares 5.5; Dele-Bashiru 7, Cataldi 6, Taylor 6 (82' Belahyane ng); Isaksen 5.5 (64' Cancellieri 6), Maldini 6 (76' Dia 7 ), Zaccagni 6.5 (76' Noslin 5.5). All. Sarri 6.
IL TEMPO - Provedel 5; Marusic 5,5, Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 5,5; Dele-Bashiru 7, Cataldi 6, Taylor 6 (82' Belahyane 4,5); Isaksen 6 (64' Cancellieri 5,5), Maldini 6,5 (76' Dia 5,5), Zaccagni 7 (76' Noslin 6,5); All.: Sarri 6.