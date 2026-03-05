Lazio, il Corriere dello Sport celebra la squadra: la prima pagina - FOTO
RASSEGNA STAMPA - La Lazio esce a testa alta dal deserto dello Stadio Olimpico di Roma. Il 2-2 contro l'Atalanta lascia l'amaro in bocca perché resta la sensazione che, con un po' più di accortezza, i biancocelesti avrebbero potuto ritrovare quella vittoria che nei novanta minuti manca dal 3-2 contro il Genoa (era il 30 gennaio). Al gol di Dele-Bashiru, però, risponde Pasalic. A quello di Dia, invece, Musah.
Tutto nell'arco di pochi minuti di distanza, come a voler strappare la gioia del gol dal cuore dei tifosi della Lazio e dei suoi giocatori. Il 2-2 dell'Olimpico testimonia, però, anche l'ottima prova di una squadra che, dal momento di difficoltà, ha saputo tirar fuori le motivazioni che sono mancante in campionato e che in Coppa Italia l'hanno portata a giocarsela a testa alta e alla pari contro una squadra sulla carta di livello decisamente superiore.
IL CORRIERE DELLO SPORT CELEBRA LA LAZIO - Una partita giocata bene sotto il punto di vista tattico, discretamente dal punto di vista tecnico, ma interpretata con il giusto cuore e la grinta che serviva. Ed è su questo che si concentra la prima pagina del Corriere dello Sport che, per celebrare Sarri e la sua squadra, pubblica in primo piano la foto dell'esultanza di Dia e titola: "Orgoglio Lazio. Ci ha messo il cuore". Per poi aggiungere: "Spaventa l'Atalanta: finisce 2-2".