Lazio, Sabatini: "Per Sarri stagione durissima, sta facendo una corsa solitaria"
La Lazio rialza la testa dopo il brutto ko di Torino rendendosi protagonista di una bella gara nella semifinale d'andata di Coppa Italia giocata contro l'Atalanta e conclusa sul 2-2.
Una risposta importante dopo la brutta prestazione contro i granata che dimostra come la squadra abbia lavorato bene in settimana agli ordini di Sarri. Proprio del tecnico e della stagione difficile che sta affrontando ha parlato Sandro Sabatini ai microfoni di Mediaset.
"Visto che Sarri è appassionato di ciclismo uso questo paragone: Sarri sta facendo una corsa solitaria in una tappa dove non c’è mai pianura. Oltre all’aspetto tattico questa credo sia la stagione più complicata per lui come allenatore".
