Atalanta, Palladino: "Stadio vuoto? Capisco la scelta dei tifosi della Lazio"

Dopo il pareggio contro la Lazio nella semifinale d'andata di Coppa Italia, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"È stata una bella partita, equilibrata, contro una squadra forte con grandi calciatori. La Lazio è allenata bene, ti può mettere in difficoltà. Abbiamo fatto un'ottima prestazione, soprattutto il primo tempo. Abbiamo messo in difficoltà la Lazio soprattutto nel palleggio, forse dovevamo essere più incisivi. Secondo me nel secondo tempo dopo il gol c'è stata un'ottima reazione, mi è piaciuto che abbiamo rimontato per due volte. Grande prova di reazione per la squadra. Tutto è aperto, ci giochiamo la qualificazione in casa nostra. Vogliamo la finale".

"Credo che al ritorno la qualificazione sarà 50-50, anche se giochiamo in casa nostra. È tutto aperto. I tifosi? Sapete come la penso. Dispiace vedere uno stadio vuoto, dispiace per la cornice di pubblico, il calcio è bello perché ci sono i tifosi. Giocare così non è bello per il calcio, ma capiamo la loro scelta. Sarebbe stato meglio giocare in maniera più ravvicinata il ritorno. Noi siamo contenti perché recuperiamo dei calciatori importanti. Affrontare su due partite la semifinale c'è possibilità di giocare anche in casa degli avversari, c'è più competizione. Accettiamo tranquillamente questa cosa. È motivo di grande orgoglio per noi stare ancora in gioco su tre fronti".

"Se penso a cosa sarebbe potuto succedere se fossi arrivato a inizio stagione? Sinceramente no. Ho tante cose a cui pensare, stamattina abbiamo già guardato l'Udinese. Non penso a quello che sarebbe potuto essere, ma mi godo questo momento. Sono felice di essere qui, è bello giocare in tre competizioni. Sento gli allenatori che si lamentano sui calendari, il recupero... io sono felice di giocare più partite, le tre competizioni... è motivo di orgoglio".

"Sto dando tutto per questi colori e questa maglia, speravo in questa chiamata. Sono felicissimo di essere qui, sto cercando di dare tutto me stesso per questi ragazzi e i risultati stanno arrivando. La società mi sta dando tanta fiducia, lavoriamo tutti in una grande famiglia".