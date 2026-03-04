Gianluca Rocchi aggredito durante Carrarese-Catanzaro: cosa è successo
04.03.2026 22:15 di Christian Gugliotta
© foto di www.imagephotoagency.it
Gianluca Rocchi è stato aggredito durante Carrarese - Catanzaro. Il designatore arbitrale si trovavava allo stadio dei Marmi per assistere alla sfida di Serie B, quando la situazione dugli spalti è degenerata a seguito di alcune polemiche per degli episodi arbitrali.
Secondo quanto riportato da Pianeta Serie B, molti tifosi si sono avvicinati con fare minaccioso all'ex arbitro, insultandolo e tentando di venire allo scontro fisico, mentre una persona si è avvicinata sventolando delle banconote. Rocchi è stato, così, costretto ad abbandonare l'impianto scortato da diversi agenti delle forze dell'ordine.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.