Lazio, Marusic a LSC: "Dobbiamo essere furbi. Finale? Sarebbe bellissimo"
04.03.2026 20:15 di Simone Locusta
A pochi minuti dall'inizio di Lazio - Atalanta, gara d'andata della semifinale di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club Adam Marusic. Ecco di seguito le parole del terzino biancoceleste:
"Dobbiamo stare dentro la partita, si giocano due partite e questi sono solo i primi novanta minuti. Dobbiamo essere concentrati, motivati e provare a fare il risultato questa sera. A Torino sconfitta che pesa, sappiamo che non siamo questi, dobbiamo essere concentrati perché sono i dettagli che fanno la differenza. Dobbiamo essere essere furbi. Finale? Bellissimo giocarla, sarebbe bellissimo e sarebbe importante per tutti quanti".
