Lazio - Atalanta, lo stadio rimarrà vuoto: il dato a 24 ore dal fischio d'inizio
03.03.2026 20:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La protesta dei tifosi della Lazio continua senza sosta. Anche per la semifinale di Coppa Italia lo Stadio Olimpico rimarrà deserto, come successo già nelle gare di campionato contro Genoa e la stessa Atalanta.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sono 4900 i biglietti venduti per la sfida d'andata contro la Dea quando mancano 25 ore al fischio d'inizio della parttia tra gli uomini di Sarri e quelli di Palladino.
Così come spiegato nell'ultimo comunicato, i gruppi del tifo organizzato sfileranno da Ponte Milvio fino ad arrivare sotto la Curva Nord, dove seguiranno la partita attraverso le radioline e sosterranno la squadra intonando cori da fuori lo stadio.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.