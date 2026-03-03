Lazio, Zaccagni a Mediaset: "La Coppa Italia è una grande occasione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia dell'andata delle semifinali di Coppa Italia è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset il capitano Mattia Zaccagni. Ecco di seguito le parole dell'esterno biancoceleste in vista della sfida contro l'Atalanta.

TORINO - "La partita di Torino l'abbiamo archiviata, ne abbiamo parlato ieri, è stata brutta prestazione e non era quel che volevamo. Ci siamo detti che forse il nostro unico pensiero era la Coppa Italia, anche se è una cosa sbagliata perché anche in campionato dobbiamo continuare a fare il nostro percorso nonostante la brutta classifica".

COPPA ITALIA - "Per noi è un'occasione grande, sarà uno scontro di due partite da gestire al meglio, dobbiamo partire con il piglio giusto e cercare di vincere la partita. Sto ricominciando a sentirmi bene, ho avuto un mese di stop e queste due partite mi hanno dato minuti, adesso penso solo ad aiutare la squadra. Stiamo facendo un bellissimo percorso in Coppa Italia, abbiamo battuot le due finaliste della scorsa edizione, siamo concentrati e carichi".

FUTURO NEBULOSO - "Le parole di Sarri? Qualsiasi persona ha visto una squadra spenta, ed è quel che non vogliamo. Stagione complicata, ci sono partite difficili e tanti infortuni, ci siamo lasciati tutto alle spalle e cercheremo di dare il massimo da qui alla fine".

AVVERSARIO - "L'Atalanta è una grande squadra, abbiamo visto la partita col Sassuolo ma anche la rimonta in Champions, hanno individualità importanti. In campionato ce la siamo giocati alla grande, un risultato che non meritavamo, quindi sappiamo benissimo come affrontare l'Atalanta".