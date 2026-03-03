Sassuolo, due calciatori salteranno la Lazio: la scelta del Giudice Sportivo
03.03.2026 12:45 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in merito a quanto accaduto nella ventisettesima giornata di Serie A. Sono due le sanzioni che riguardano la Lazio, anche se non direttamente. Infatti, per la prossima sfida di campionato il Sassuolo, avversario dei biancocelesti, dovrà fare a meno di due giocatori.
Andrea Pinamonti, centravanti dei neroverdi, è stato espulso durante il match contro l'Atalanta e sarà squalificato per una sola gara (quella di lunedì contro la Lazio); ma anche a Nemanja Matic, centrocampista ex Roma, spetterà la stessa sorte a causa di un'ammonizione ricevuta per proteste nei confronti degli ufficiali di gara.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.