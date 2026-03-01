PAGELLE Torino-Lazio: pasticcio Pellegrini-Provedel. Cancellieri e Ratkov innocui
PROVEDEL 5: Bella parata su Simeone, il pasticcio però è appena prima quando si fa una dormita di coppia con Pellegrini. Il difensore gliela lascia, non arriva prima dell’attaccante granata. Zapata la schiaccia e firma il 2-0.
MARUSIC 5: Il cross della seconda rete arriva dalla sua corsia. Non è una prestazione felice, anche negli appoggi agli attaccanti o alle mezzali.
ROMAGNOLI 5,5: Sul centrodestra come a Cagliari, si adatta visto lo stop di Gila e la scelta di Sarri per il suo partner in mezzo. Alla lunga va in difficoltà. Paleari gli nega il timbro di testa.
PROVSTGAARD 5: La salva oltre la linea, cioè non la salva: un altro poco reattivo nell’azione del gol incassato. Zapata lo sovrasta di testa per il raddoppio, anche lì è in ritardo.
PELLEGRINI 4,5: Vado io? Vai tu? Va Simeone e ringrazia tutti per la concessione: pennica di livello che permette al Toro di passare senza troppi sforzi. Leggerezza imperdonabile al netto della gara poco determinante.
Dal 65’ TAVARES 6: Col suo ingresso cambia la spinta sulla fascia, arriva spesso sul fondo con il Torino che però è interessato solo a difendere il doppio vantaggio.
BELAHYANE 5,5: Un tempo prima del cambio imposto da Sarri. Sua l’occasione migliore della Lazio, murata da Coco. Vince il ballottaggio per il posto dall’inizio, lo “perde” dopo 45 minuti. Forse una staffetta programmata in vista di mercoledì.
Dal 46’ DELE-BASHIRU 6: Comunque attivo, difetti annessi. Un paio di cross, un tiro ribattuto da Ebosse.
CATALDI 6,5: Dà tutto nelle due fasi, deve sorreggere una squadra che ha perso identità strada in corso. Un tentativo da fuori, un crosso col sinistro per Dele-Bashiru, ci mette l’anima come sempre. Un'altra gara chiusa correndo un chilometro in più di chiunque altro in campo.
TAYLOR 6: Tocca tanti palloni, per mezzora circa le iniziative migliori passano per i suoi piedi.
CANCELLIERI 5: Le ultime gioie, proprio contro il Toro all’andata. Quanto tempo è passato? 148 giorni, per essere precisi. Davanti è innocuo, in ripiegamento viene messo in mezzo da Ebosse e Obrador nell’occasione del 2-0.
Dal 65’ ISAKSEN 5,5: Non combina niente nel minutaggio a disposizione, mercoledì ritoccherà a lui.
RATKOV 5: Chance dall’inizio, non la sfrutta per colpa sua e non solo. Spesso anticipato, neanche una stoccata, rimane negli spogliatoi all’intervallo.
Dal 46’ NOSLIN 6: Dentro per la ripresa da disputare come centravanti. Qualche sponda e un paio di tiri respinti, nulla di particolare.
ZACCAGNI 5: Mezzo spunto sulla sinistra, quello che porta al tiro di Belahyane. Per il resto è inconcludente, esce a 10 minuti dalla fine, la giustificazione può essere la condizione non ancora ottimale. Però anche i suoi squilli ormai sono troppo distanti nel tempo.
Dall’80’ DIA sv
ALL. SARRI 5: Non era facile preparare questa trasferta con in vista la semifinale di Coppa Italia, però la squadra è poco cattiva e si sveglia solo quando le speranze sono minime, con il Toro tutto dietro e non più interessato a spingere.