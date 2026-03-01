Torino - Lazio, il clima è surreale: lo stadio è semi deserto
01.03.2026 17:21 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Poco più di mezz'ora e l'arbitro fischierà l'inizio di Torino - Lazio che si disputa all'Olimpico Grande Torino in un clima surreale. Anche i tifosi granata, così come i bianococelesti, sono in protesta contro la gestione della società e per questo, il tifo organizzato non entrerà.
La Curva Maratona sarà vuota e, complice anche la trasferta bloccata per i sostenitori della Lazio, lo stadio è semi deserto. Sia la squadra di D'Aversa sia quella di Sarri non avranno la spinta dei propri sostenitori.
