Torino, Simeone a Dazn: "La Lazio fa parte della storia della mia famiglia"
01.03.2026 20:15 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Giovanni Simeone, figlio dell'ex biancoceleste Diego Pablo, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Torino - Lazio, gara vinto per 2-0 dai granata. Ecco di seguito le parole dell'Mvp del match:
"11 gol contro la Lazio? Io cerco di fare sempre gol, poi la Lazio fa parte della storia della mia famiglia. per me è sempre importante giocare contro squadre grandi, mi fa molto piacere. Esultanza? Ho chiesto a mia moglie se c'era un napoletano a Sanremo e mi ha detto Sal Da Vinci, ieri ho visto che ha vinto e allora ho esultato come lui. Zapata? Mi trovo molto bene con lui, ma anche con gli altri. Sono tutti bravi, abbiamo fatto tutti bene oggi".
autore
Simone Locusta
