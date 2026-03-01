Lazio, Sarri sul forfait di Maldini: "Affaticamento? No, ecco cos'ha"
01.03.2026 21:20 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
"Maldini non ha un affaticamento, ha una tendinopatia al ginocchio: non so dire". Ha risposto così Maurizio Sarri, nel corso della conferenza stampa post Torino-Lazio, alla domanda relativa alle condizioni di Daniel Maldini.
L'attaccante ex Atalanta non è stato neanche convocato per la trasferta dell'Olimpico. Si pensava che il motivo della sua assenza fosse un affaticamento muscolare, dunque un forfait in via precauzionale.
Al contrario, il tecnico ha parlato di una tendinopatia al ginocchio, non sbilanciandosi sul rientro del calciatore per la partita di Coppa Italia contro la Dea, che a questo punto resta perlomeno in dubbio.
