Torino, Simeone a Sky: "La mia esultanza? Guardavo Sanremo e..."
01.03.2026 20:09 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo la vittoria contro la Lazio, l'attaccante del Torino Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di SkySport spiegando la sua esultanza in tema Sanremo 2026, ispirata dalla canzone del vincitore Sal Da Vinci. Di seguito le sue parole: “L’esultanza? Ieri guardavo Sanremo, scherzavo con mia moglie… È una bella canzone e ho pensato di farla (ride, ndr.)".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.