Atalanta, Ederson giocherà con la Lazio? Lo chiarisce Palladino
01.03.2026 19:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoMercatoWeb.com
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta odierna col Sassuolo, è stato interpellato anche sulle condizioni fisiche di Ederson. Questa la sua risposta sul centrocampista brasiliano, escluso dai convocati:
Come sta Ederson?
"Vediamo, non credo che recupererà per la Coppa Italia, ha ancora un po' di fastidio, vedremo nei prossimi giorni".
Ederson soffriva di un affaticamento muscolare e non era stato rischiato nelle ultime uscite della Dea. Per lui niente partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo: è rimasto a Zingonia per svolgere del lavoro personalizzato, con le sue condizioni che saranno monitorate giorno dopo giorno.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.