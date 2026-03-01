Atalanta, Ederson giocherà con la Lazio? Lo chiarisce Palladino

Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta odierna col Sassuolo, è stato interpellato anche sulle condizioni fisiche di Ederson. Questa la sua risposta sul centrocampista brasiliano, escluso dai convocati: 

Come sta Ederson? 
"Vediamo, non credo che recupererà per la Coppa Italia, ha ancora un po' di fastidio, vedremo nei prossimi giorni".

Ederson soffriva di un affaticamento muscolare e non era stato rischiato nelle ultime uscite della Dea. Per lui niente partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo: è rimasto a Zingonia per svolgere del lavoro personalizzato, con le sue condizioni che saranno monitorate giorno dopo giorno.

