Lazio, Cancellieri a LSC: "Ho avuto un momento di down, ora voglio fare bene"
Poco prima del fischio d'inizio della sfida tra Torino e Lazio Matteo Cancellieri ha espresso le sue sensazioni ai microfoni di Lazio Style Channel “Abbiamo preparato bene la gara che è fondamentale per il nostro campionato e per creare un ritmo positivo nel nostro cammino in Coppa Italia".
"Gol? A livello fisico sono guarito dall'infortunio ma una volta rientrato dopo 4-5 partite ho avuto un momento mio particolare privato che mi ha rallentato. Adesso mi sono ripreso, sono in forma e voglio continuare sulla strada che avevo creato".
"Noi dobbiamo crearci la nostra mentalità partita per partita, cercare di proseguire in Coppa Italia e puntare a fare qualcosa di importante".
