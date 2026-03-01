Lazio, Mimun: "La Coppa Italia un'utopia. E se si continua così..."
Nel giorno di Torino-Lazio, Clemente Mimun ha condiviso, come di consueto, il proprio editoriale all'interno del Messaggero. Il giornalista, direttore del TG5, ha parlato della Coppa Italia come di "un'utopia". Per poi spiegare il proprio pensiero: "Pensare di battere l'Atalanta, che continua la corsa in Champions, e poi battere l'Inter, quasi certamente in finale, nelle condizioni attuali, più che difficile appare impossibile".
Subito dopo, partendo dallo sforzo in più chiesto dalla società alla squadra, Mimun ha spiegato che, secondo il suo punto di vista, i giocatori non hanno nulla da rimproverarsi, men che meno Sarri, che tra infortuni, cessioni importanti e "sviste arbitrali", ha fatto quel che ha potuto, inventando la formazione di partita in partita.
Infine, riferendosi al finale di stagione e alla prossima, Mimun ha concluso: "Se continua così, la stagione si concluderà con un clima di mestizia e gli abbonati della prossima stagione saranno veramente pochi. Sempre e comunque forza Lazio".